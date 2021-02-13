Астронавтам раздадут фитнес-трекеры для наблюдения за здоровьем

И не только астронавтам. Фитнес-браслеты Fitbit Charge 4 получит тысяча сотрудников NASA. Сообщается, что эти устройства помогут астронавтам снизить риск возникновения инфекционных заболеваний в предполётный период. Дело в том, что данные о частоте сердечных сокращений и других показателей здоровья могут указывать на инфекции до их выявления.

Специалисты также получат доступ к платформе Fitbit Ready for Work Daily Check-In. Так они смогут постоянно отслеживать и записывать данные о здоровье. Сотрудники NASA будут также получать ежедневные инструкции о том, стоит им идти на работу или лучше остаться дома.