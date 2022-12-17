Asus выпустил первый в мире фитнес-браслет с возможностью замера электрокардиограммы

Asus выпустил первый в мире фитнес-браслет с возможностью замера электрокардиограммыНо доступен гаджет пока только в Китае
Компания Asus представила новый фитнес-браслет VivoWatch 5 Aero с функцией измерения электрокардиограммы.
Фото: Gizmochina.com
Гаджет имеет 0,96-дюймовый OLED-дисплей, может проработать от одного заряда 3 дня. В гаджет встроен датчик ЭКГ медицинского класса, что впервые реализовано в подобных устройствах.
Кроме того, браслет получил фотоплетизмаграфический датчик, необходимый для измерения пульса — для получения данных пользователь должен приложить свой палец к дисплею устройства. Также браслет может измерять уровень стресса, качество сна, а также индекс пульсовой волны, который используется для оценки состояния сосудов.
Устройство регулярно отслеживает физическую активность пользователя и оснащено несколькими спортивными режимами.
Стоимость браслета — 840 юаней, или примерно 7,5 тысяч рублей. Но пока VivoWatch 5 Aero доступен только в Китае.