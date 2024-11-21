Атлас всего человеческого организма стал ближе к релизу

Исследователи составили карту клеток, участвующих в развитии скелета в течение первого триместра беременности, показав, как хрящ служит основой для формирования костей, а также сделали заметные выводы о формировании черепа и потенциальных генетических мутациях, которые могут повлиять на развитие мозга. В атласе также выделены гены ранних костных клеток, связанные с повышенным риском развития артрита тазобедренного сустава в зрелом возрасте.

Эта работа является частью более широких усилий по документированию клеток различных органов человека, включая желудочно-кишечный тракт и тимус, что позволяет получить представление о таких заболеваниях, как болезнь Крона, рак и COVID-19.

В проекте используются инструменты искусственного интеллекта и машинного обучения для ускорения анализа данных.

Ожидается, что работа закончится в ближайшие два года.