Фитнес и здоровье
Опубликовано 21 ноября 2024, 20:14
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Атлас всего человеческого организма стал ближе к релизу

Ученые представили первый чертеж развития скелета человека
Ученые впервые представили чертеж развития скелета человека, что стало важной вехой в реализации проекта Human Cell Atlas. Эта инициатива, начатая в 2016 году, направлена на создание всеобъемлющей биологической карты каждого типа клеток в человеческом организме, чтобы лучше понять здоровье человека, болезни и стратегии лечения.
Атлас всего человеческого организма стал ближе к релизу
© Ferra

Исследователи составили карту клеток, участвующих в развитии скелета в течение первого триместра беременности, показав, как хрящ служит основой для формирования костей, а также сделали заметные выводы о формировании черепа и потенциальных генетических мутациях, которые могут повлиять на развитие мозга. В атласе также выделены гены ранних костных клеток, связанные с повышенным риском развития артрита тазобедренного сустава в зрелом возрасте.

Эта работа является частью более широких усилий по документированию клеток различных органов человека, включая желудочно-кишечный тракт и тимус, что позволяет получить представление о таких заболеваниях, как болезнь Крона, рак и COVID-19.

В проекте используются инструменты искусственного интеллекта и машинного обучения для ускорения анализа данных.

Ожидается, что работа закончится в ближайшие два года.

Источник:Reuters
Автор:Максим Многословный
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#здоровье
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