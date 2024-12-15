Бабушка дала оценку режиму слухового аппарата в AirPods Pro 2

Проверка слуха, которую легко пройти, дала результаты, схожие с результатами, полученными у специалиста. После этого функция слухового аппарата позволила ей четко слышать звуки, включая разговоры и музыку. Однако она заметила некоторый фоновый шум, например постоянное жужжание, которого не было в ее обычных слуховых аппаратах. Несмотря на это, она нашла качество звука хорошим и оценила режим.

Если дома AirPods Pro 2 работали хорошо, то на улице их использование было «сомнительно». Временами наушники казались неудобными, а заряда батареи хватало только на шесть часов — меньше, чем у ее слуховых аппаратов, которые работают целый день. Кроме того, она нашла управление «немного сложным».

Интересно, что его бабушка всё же решила продолжать использовать AirPods дома, но при выходе из дома будет пользоваться специальными слуховыми аппаратами.