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Фитнес и здоровье
Опубликовано 30 марта 2024, 03:00
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БАДы для потенции: врач объяснил, плацебо это или реальная помощь

Не надейтесь на волшебные пилюли
Мнение о том, что БАДы для потенции не более чем плацебо, высказал в своем Telegram-канале уролог, сексолог, доктор медицинских наук Александр Лубенников.
БАДы для потенции: врач объяснил, плацебо это или реальная помощь
© Ferra

ДокторЛубенников отмечает, что в аптеках представлен широкий ассортимент БАДов и витаминов для «мужской силы», эти средства пользуются большой популярностью. И хоть в ряде случаев БАДы могут быть эффективны, их действие основано на эффекте плацебо. Если мужчина после приема БАДа ощущает улучшение, это может быть признаком психогенного характера снижения потенции, и ему следует обратиться к сексологу.

Не стоит полагаться на БАДы как на панацею от проблем с потенцией. При наличии эректильной дисфункции необходимо обратиться к врачу для определения причины и назначения соответствующего лечения. Да, в некоторых случаях БАДы могут быть использованы в качестве вспомогательной терапии, но только по рекомендации врача.

И помните, самолечение может быть опасным.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Telegram
Автор:Максим Многословный
Теги:
#БАДы
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#мнение
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#Витамины
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#здоровье