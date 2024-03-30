БАДы для потенции: врач объяснил, плацебо это или реальная помощь

ДокторЛубенников отмечает, что в аптеках представлен широкий ассортимент БАДов и витаминов для «мужской силы», эти средства пользуются большой популярностью. И хоть в ряде случаев БАДы могут быть эффективны, их действие основано на эффекте плацебо. Если мужчина после приема БАДа ощущает улучшение, это может быть признаком психогенного характера снижения потенции, и ему следует обратиться к сексологу.

Не стоит полагаться на БАДы как на панацею от проблем с потенцией. При наличии эректильной дисфункции необходимо обратиться к врачу для определения причины и назначения соответствующего лечения. Да, в некоторых случаях БАДы могут быть использованы в качестве вспомогательной терапии, но только по рекомендации врача.

И помните, самолечение может быть опасным.

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