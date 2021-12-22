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Байден пообещал создать сайт для заказа тестов на COVID-19

Все это на фоне вспышки омикрон-штамма
Президент США Джо Байден заявил, что американцы скоро смогут заказывать бесплатные тесты на коронавирус через правительственный сайт, которого пока что нет.
Байден пообещал создать сайт для заказа тестов на COVID-19

Речь идет о 500 миллионах домашних тестов на COVID-19, которые правительство закупает на фоне огромного всплеска штамма-омикрон в штатах. “Омикрон теперь доминирует в стране, это произошло так быстро”, — заявил американский лидер в ходе недавнего обращения к своим гражданам.

Однако подробностей об этом сайте все еще нет. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, они будут располагать дополнительной информацией по мере ее поступления. “Мы сделаем веб-сайт доступным, как только эти тесты будут доступны”, – подытожила пресс-секретарь.

На данный момент, предварительные исследования эффективности вакцин против «омикрона» говорят о том, что препараты, разработанные во многих странах мира, почти никак от заражения этим штаммом не защищают.

Источник: The Verge
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