Байден пообещал создать сайт для заказа тестов на COVID-19

Речь идет о 500 миллионах домашних тестов на COVID-19, которые правительство закупает на фоне огромного всплеска штамма-омикрон в штатах. “Омикрон теперь доминирует в стране, это произошло так быстро”, — заявил американский лидер в ходе недавнего обращения к своим гражданам.



Однако подробностей об этом сайте все еще нет. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, они будут располагать дополнительной информацией по мере ее поступления. “Мы сделаем веб-сайт доступным, как только эти тесты будут доступны”, – подытожила пресс-секретарь.



На данный момент, предварительные исследования эффективности вакцин против «омикрона» говорят о том, что препараты, разработанные во многих странах мира, почти никак от заражения этим штаммом не защищают.