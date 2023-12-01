Бактерии кишечника оказались «секретным оружием» против стресса и тревоги

В ходе исследования ученые из Университета Вирджинии подвергали мышей стрессу, раскрывая сложную связь между лактобактериями, белками иммунной системы и психическим состоянием. Лактобактерии, которые обычно содержатся в ферментированных продуктах, таких как йогурт и квашеная капуста, оказались ключевым игроком в профилактике тревоги и депрессии. Ведущий автор исследования, Андреа Мерчак, подчеркнула, что пробиотики могут произвести революцию в терапии психических заболеваний.

Изучив сложную структуру микробиома, ученые разгадали код влияния лактобактерий на активацию нейронов, страх и тревогу. Автор исследования Альбан Готье (Alban Gaultier) рассказал о новых инструментах для разработки оптимизированных пробиотиков, которые позволят быстро разработать революционные методы лечения.

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