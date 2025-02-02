Используя образцы, полученные от свиней, Люси Крауч и ее команда из Бирмингемского университета обнаружили, что AM может полностью переваривать эти сахара. Это первый случай, когда ученые полностью отобразили, как микроб перерабатывает этот источник пищи.

Исследование подчеркивает потенциальную пользу АМ для здоровья. Он помогает регулировать обмен веществ и даже может играть роль в профилактике заболеваний, взаимодействуя с иммунной системой. Ученые считают, что изменение уровня этих сахаров может повлиять на то, как организм реагирует на инфекции.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.