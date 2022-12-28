Бактерии вашего кишечника могут заставить вас набирать вес

Для исследования ученые изучили 85 добровольцев среднего возраста с избыточным весом. Образцы кала были изучены не только для анализа микробиома, но и для отслеживания энергетической плотности стула как меры извлечения энергии микроорганизмами кишечника.

В исследовании также изучалась альтернативная гипотеза ожирения - время кишечного транзита. Было высказано предположение, что свою роль в ожирении может играть более медленное время прохождения пищи по кишечнику: чем дольше пища проходит через наш кишечник, тем больше времени у нас есть для извлечения энергии из пищи.

Исследователи обнаружили, что участники с самым коротким временем кишечного транзита извлекали из пищи больше всего энергии. При этом микробиом оказывает наибольшее влияние на извлечение энергии, при этом микробная популяция, в которой преобладают бактерии Bacteroides, лучше всего справляется со своей задачей.

Исследователи уверены, что вопрос о том, является ли это причиной значительного увеличения веса, пока остается гипотетическим.

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