Бананы могут снизить холестерин и предотвратить инсульт, утверждают эксперты

Бананы могут снизить холестерин и предотвратить инсульт, утверждают экспертыОб этом сообщает Daily Express
Согласно результатам исследования, опубликованным в «Индийском журнале экспериментальной биологии», значительно уменьшить холестерин способен такой продукт, как банан. Это выяснилось благодаря эксперименту, в котором приняли участие 45 человек. У 30 из них холестерин был повышен, а у 15 добровольцев был диагностирован диабет второго типа. Длилось исследование 12 недель. Участники должны были всё это время есть во время завтрака 250-500 граммов бананов.
После окончания эксперимента учёные измерили у испытуемых показатели липидов, инсулина и сахара в крови. Выяснилось, что при ежедневном употреблении бананов уровень холестерина сильно снижался у тех, у кого он изначально был высоким. Также положительно повлияли бананы и на уровень глюкозы в крови.
По словам экспертов, снижение холестерина при съедании бананов происходит благодаря тому, что в них содержится клетчатка. Это вещество не даёт некоторой дозе холестерина попадать из кишечника в кровоток.
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