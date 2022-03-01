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Бананы могут снизить холестерин и предотвратить инсульт, утверждают эксперты

Об этом сообщает Daily Express
Высокий уровень холестерина опасен для здоровья человека. Из-за этого могут развиться болезни сердца и сосудов или возникнуть инсульт. Однако бананы, как выяснили учёные, помогают снизить холестерин в крови. Подробнее - в материале.
Бананы могут снизить холестерин и предотвратить инсульт, утверждают эксперты

Согласно результатам исследования, опубликованным в «Индийском журнале экспериментальной биологии», значительно уменьшить холестерин способен такой продукт, как банан. Это выяснилось благодаря эксперименту, в котором приняли участие 45 человек. У 30 из них холестерин был повышен, а у 15 добровольцев был диагностирован диабет второго типа. Длилось исследование 12 недель. Участники должны были всё это время есть во время завтрака 250-500 граммов бананов.

Бананы могут снизить холестерин и предотвратить инсульт, утверждают эксперты

После окончания эксперимента учёные измерили у испытуемых показатели липидов, инсулина и сахара в крови. Выяснилось, что при ежедневном употреблении бананов уровень холестерина сильно снижался у тех, у кого он изначально был высоким. Также положительно повлияли бананы и на уровень глюкозы в крови.

По словам экспертов, снижение холестерина при съедании бананов происходит благодаря тому, что в них содержится клетчатка. Это вещество не даёт некоторой дозе холестерина попадать из кишечника в кровоток.

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Источник: ИноСМИ
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