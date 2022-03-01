Бананы могут снизить холестерин и предотвратить инсульт, утверждают эксперты

После окончания эксперимента учёные измерили у испытуемых показатели липидов, инсулина и сахара в крови. Выяснилось, что при ежедневном употреблении бананов уровень холестерина сильно снижался у тех, у кого он изначально был высоким. Также положительно повлияли бананы и на уровень глюкозы в крови.

По словам экспертов, снижение холестерина при съедании бананов происходит благодаря тому, что в них содержится клетчатка. Это вещество не даёт некоторой дозе холестерина попадать из кишечника в кровоток.

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