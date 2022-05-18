Бараны помогают врачам понять секреты повреждений мозга

Это открытие противоречит общепринятому мнению о состоянии мозга животных, наносящих удары головой. Некоторые из них, например, самцы мускоксенов, могут развивать скорость до 48 км/ч, прежде чем столкнуться друг с другом в рамках ритуалов спаривания и социальной иерархии, однако у них было обнаружено мало свидетельств травм и сотрясений мозга.

Команда изучила мозги трех погибших мускоксов и четырех бигхорнов, и их первоначальный анализ не выявил никаких сюрпризов: сканирование показало неповрежденные структуры мозга у каждого животного. Затем мозг был разрезан на срезы и обработан антителами, которые выявляют фосфорилированные формы белка под названием тау, часто встречающегося в мозге пациентов с ТПГМ, а также с болезнью Альцгеймера.

При рассмотрении под микроскопом в мозге бигхорнских овец были обнаружены слабо различимые уровни антител. В мозге мускоксена, напротив, уровень антител был легко различим, а в префронтальной области коры головного мозга было обнаружено большое количество клубков тау, особенно вблизи поверхности.

“Наши результаты открывают возможность того, что мозг этих животных подвергается хроническому, повторяющемуся повреждению, как это наблюдается у некоторых пациентов с ТПГМ”, – заявили ученые.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.