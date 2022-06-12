Барбарис оказался способен спасти от рака

По словам специалиста по онкологии, профессора, доктора Угура Джошкуна, в состав барбариса входит особый элемент - берберин. Это вещество способно помочь при раке лёгких. Ранее было известно, что барбарис также полезен при лечении сахарного диабета.

Результаты недавнего исследования, опубликованные в издании Pharmaceutics, показали, что соединение берберин может влиять на пролиферацию (размножение) клеток при раке лёгких. Кроме того, как отмечают авторы работы, данное вещество способно уменьшить повреждение лёгких и их воспаление.