Бег оказался полезен для мозга

По словам Омара Ахмеда, доцента кафедры психологии и ведущего автора этого исследования, сплайны - это особая ритмическая связь между полушариями мозга. Она отличается от других разновидностей ритмов. Дело в том, что сплайновые ритмы похожи на «игру» правого и левого полушарий в быстрый пинг-понг. Также эти ритмы встречаются во время фазы быстрого сна, когда человеку обычно снятся сновидения.

Сильнее всего, как подчёркивают эксперты, сплайновые ритмы были заметны в ретроспленальной коре. Эта область отвечает за память, представление будущего и направление движения (то есть помогает понять, как нужно повернуть налево или направо).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.