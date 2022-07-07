Бег оказался полезен для мозга

Бег оказался полезен для мозгаБлагодаря этому улучшается связь между его полушариями
Во время бега между левым и правым полушарием мозга, как выяснили специалисты из Мичиганского университета, создаётся очень быстрый ритм. Благодаря этому полушария лучше взаимодействуют друг с другом, поэтому вы можете легко и не задумываясь уклоняться от препятствий, когда бежите. Такой быстрый ритм учёные назвали «сплайнами».
По словам Омара Ахмеда, доцента кафедры психологии и ведущего автора этого исследования, сплайны - это особая ритмическая связь между полушариями мозга. Она отличается от других разновидностей ритмов. Дело в том, что сплайновые ритмы похожи на «игру» правого и левого полушарий в быстрый пинг-понг. Также эти ритмы встречаются во время фазы быстрого сна, когда человеку обычно снятся сновидения.
Сильнее всего, как подчёркивают эксперты, сплайновые ритмы были заметны в ретроспленальной коре. Эта область отвечает за память, представление будущего и направление движения (то есть помогает понять, как нужно повернуть налево или направо).
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