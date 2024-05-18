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Фитнес и здоровье
Опубликовано 18 мая 2024, 21:45
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Белки крови предсказали рак за несколько лет до постановки диагноза

Показало оксфордское исследование
Ученые из Оксфордского университета обнаружили, что определенные белки в крови могут сигнализировать о наличии рака более чем за семь лет до постановки диагноза. В ходе этого исследования были проанализированы образцы крови более 44 000 участников Биобанка Великобритании, в том числе 4900 человек, у которых впоследствии был диагностирован рак.
Белки крови предсказали рак за несколько лет до постановки диагноза
© Ferra

Исследование, финансируемое Cancer Research UK и опубликованное в журнале Nature Communications, выявило 618 белков, связанных с 19 типами рака, включая рак толстой кишки, легких и печени. Примечательно, что 107 белков были связаны с раком, диагностированным более чем через семь лет после взятия образцов крови, в то время как 182 белка были тесно связаны с диагнозом, поставленным в течение трех лет.

Керен Папье, старший эпидемиолог по питанию в Оксфорде и первый автор исследования, подчеркнула важность понимания ранних стадий заболевания и того, как белки крови влияют на риск развития рака.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, какие белки могут быть надежно использованы для раннего выявления и профилактики.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:The Guardian
Автор:Максим Многословный
Теги:
#здоровье
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#исследование
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#рак