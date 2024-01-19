Белки крови стали ключом к диагностике и лечению COVID-19

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что у пациентов с длинным COVID в крови повышены уровни определенных белков, особенно тех, которые участвуют в системе комплемента — части иммунной системы, помогающей защитить организм от инфекций.

По словам исследователей, полученные данные свидетельствуют о том, что длительный COVID характеризуется постоянной активацией системы комплемента, что может привести к воспалению и повреждению тканей.

Исследователи надеются, что их выводы приведут к разработке новых диагностических тестов и методов лечения длительного COVID. Они также говорят, что исследование дает новое представление о механизмах возникновения этого заболевания и его потенциальных долгосрочных последствиях для организма.

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