Белый хлеб убрали из списка «здоровой еды» спустя 30 лет

Согласно обновленным правилам, продукты, маркированные как «здоровые», должны содержать значительное количество рекомендованных групп продуктов, таких как овощи, белки или зерновые. Кроме того, они должны не превышать предельных значений содержания насыщенных жиров, натрия и сахаров. Продукты с высоким содержанием жира, но богатые питательными веществами, такие как авокадо, орехи, яйца и оливковое масло, теперь считаются здоровыми, в то время как закуски с высоким содержанием сахара и сильно подслащенные продукты больше не соответствуют критериям, среди них и белый хлеб, который по прошлой памятке считался «здоровым» продуктом.

FDA планирует ввести новый символ, который поможет потребителям быстро определять здоровые продукты, хотя сроки пока не названы.

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