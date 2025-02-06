Фитнес и здоровье
Опубликовано 06 февраля 2025, 17:17
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Беспокоит частая тревога? Смените рацион

Могут ли пробиотики стать следующим большим решением для психического здоровья
Кишечные бактерии повлияли на тревогу. Новое исследование предполагает, что кишечные бактерии могут играть ключевую роль в развитии тревожности, что дает надежду на новые методы лечения на основе пробиотиков. Так, ученые из Медицинской школы Дьюка и Национального института неврологии обнаружили, что некоторые побочные продукты жизнедеятельности микроорганизмов, называемые индолами, помогают регулировать активность мозга, связанную с тревогой.
Беспокоит частая тревога? Смените рацион
© Ferra

В экспериментах с мышами, лишенными живых микробов, исследователи наблюдали более тревожное поведение по сравнению с мышами с нормальными кишечными бактериями. У тревожных мышей наблюдалась гиперактивность нейронов в области мозга, отвечающей за страх и тревогу. Однако, когда им давали живые микробы или индолы, уровень тревожности, внезапно, снижался.

Это открытие, пишут авторы работы, подчеркивает «тесную связь» между здоровьем кишечника и психическим состоянием.

Результаты открывают путь к новым потенциальным методам лечения тревожности.

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