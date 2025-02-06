Беспокоит частая тревога? Смените рацион

В экспериментах с мышами, лишенными живых микробов, исследователи наблюдали более тревожное поведение по сравнению с мышами с нормальными кишечными бактериями. У тревожных мышей наблюдалась гиперактивность нейронов в области мозга, отвечающей за страх и тревогу. Однако, когда им давали живые микробы или индолы, уровень тревожности, внезапно, снижался.

Это открытие, пишут авторы работы, подчеркивает «тесную связь» между здоровьем кишечника и психическим состоянием.

Результаты открывают путь к новым потенциальным методам лечения тревожности.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.