Беспокоит частая тревога? Смените рацион

Опубликовано 06 февраля 2025, 17:171 мин.
Беспокоит частая тревога? Смените рационМогут ли пробиотики стать следующим большим решением для психического здоровья
Кишечные бактерии повлияли на тревогу. Новое исследование предполагает, что кишечные бактерии могут играть ключевую роль в развитии тревожности, что дает надежду на новые методы лечения на основе пробиотиков. Так, ученые из Медицинской школы Дьюка и Национального института неврологии обнаружили, что некоторые побочные продукты жизнедеятельности микроорганизмов, называемые индолами, помогают регулировать активность мозга, связанную с тревогой.
В экспериментах с мышами, лишенными живых микробов, исследователи наблюдали более тревожное поведение по сравнению с мышами с нормальными кишечными бактериями. У тревожных мышей наблюдалась гиперактивность нейронов в области мозга, отвечающей за страх и тревогу. Однако, когда им давали живые микробы или индолы, уровень тревожности, внезапно, снижался.
Это открытие, пишут авторы работы, подчеркивает «тесную связь» между здоровьем кишечника и психическим состоянием.
Результаты открывают путь к новым потенциальным методам лечения тревожности.
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