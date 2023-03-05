Беспокоитесь о здоровье своего мозга? Ешьте эти семь продуктов

Если вы хотите, чтобы ваш мозг до самой старости оставался в тонусе, то включите в свой рацион эти продукты.

Вода. При обезвоживании в организме начинает производиться гормон кортизол. Из-за этого уменьшается область мозга, отвечающая за хранение информации. Также из-за кортизола вырабатывается адреналин, а это плохо сказывается на работе мозга и может даже привести к проблемам с памятью.

Репчатый лук. В таком луке много антиоксидантов, он полезен для иммунитета за счёт пробиотиков.

Яйца. В них содержатся витамины A, D, B12, которые нужны для части мозга, связанной с памятью. Ещё в яйцах есть тирозин, необходимый для передачи сигналов мозга.