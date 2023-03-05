Беспокоитесь о здоровье своего мозга? Ешьте эти семь продуктов

Беспокоитесь о здоровье своего мозга? Ешьте эти семь продуктовИх перечислил эксперт по хирургии головного мозга, нервной системы и позвоночника
На состояние и работу головного мозга сильно влияет питание. Поэтому нужно для поддержания здоровья мозга регулярно есть определённые продукты.
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Если вы хотите, чтобы ваш мозг до самой старости оставался в тонусе, то включите в свой рацион эти продукты.
Вода. При обезвоживании в организме начинает производиться гормон кортизол. Из-за этого уменьшается область мозга, отвечающая за хранение информации. Также из-за кортизола вырабатывается адреналин, а это плохо сказывается на работе мозга и может даже привести к проблемам с памятью.
Репчатый лук. В таком луке много антиоксидантов, он полезен для иммунитета за счёт пробиотиков.
Яйца. В них содержатся витамины A, D, B12, которые нужны для части мозга, связанной с памятью. Ещё в яйцах есть тирозин, необходимый для передачи сигналов мозга.
Киви. За счёт большого количества антиоксидантов этот продукт полезен для головного мозга и сосудов: он улучшает память, положительно влияет на работу мозга.
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Продукты с витаминами группы В. Среди таких продуктов - натуральный йогурт, рыба, мясо, бобовые, зелёные листовые овощи.
Продукты с омега-3. Омега-3 жирные кислоты оказывают влияние на мыслительную деятельность и поведение человека. Получить их можно из тунца, лосося, скумбрии, сельди, анчоусов, сардин, льняного семени, грецких орехов, фундука, сои, авокадо.
Черника. В её состав входит множество антиоксидантов.
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