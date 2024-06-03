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Фитнес и здоровье
Опубликовано 03 июня 2024, 08:15
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Беспрецедентная точность: алгоритм AIM улучшил микроскопию со сверхразрешением

В реальном времени
Исследователи из Университета Иллинойса Урбана-Шампейн представили революционный алгоритм под названием AIM, который значительно повышает разрешение изображений микроскопа со сверхразрешением в режиме реального времени.
Беспрецедентная точность: алгоритм AIM улучшил микроскопию со сверхразрешением
© Ferra

Новая методика, опубликованная в журнале Science Advances, удаляет высокочастотный шум из данных оптического микроскопа, позволяя ученым отслеживать отдельные молекулы с беспрецедентной точностью.

Команда разработала AIM для обработки огромного количества данных, генерируемых современными микроскопами. В отличие от традиционных методов, требующих огромных вычислительных мощностей и длительного времени обработки, AIM эффективно работает на среднем ноутбуке, обеспечивая субнанометровую точность.

AIM работает, анализируя ближайшее окружение каждой точки данных и объединяя перекрывающиеся точки, что «значительно уменьшает шум и дрейф». Этот метод позволяет получать изображения с коррекцией дрейфа в режиме реального времени, превосходя обычные методы коррекции изображений.

Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#микроскоп
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#разрешение