Бессонница оказалась способна привести к смерти из-за кровоизлияния в мозг

В ходе недавнего исследования, результаты которого были опубликованы 3 ноября в издании Journal of the American Heart Association, учёные определили, что бессонница является одним из факторов риска мозгового кровотечения из-за разрыва аневризмы. Среди подобных факторов также отмечают курение и повышенное давление.

Группа исследователей стремилась в ходе анализа данных выявить факторы, которые способствуют образованию аневризмы или кровоизлиянию из-за её разрыва. Прежде всего, было изучено влияние на указанные процессы курения, высокого кровяного давления, а также связь между аневризмами и сном, кофе, физической активностью, индексом массы тела, давлением, уровнем сахара, холестерина, диабетом 2 типа, нарушением функции почек, хроническим воспалением.