Бессонница оказалась способна привести к смерти из-за кровоизлияния в мозг

Бессонница оказалась способна привести к смерти из-за кровоизлияния в мозгПроисходит это в результате разрыва аневризмы
В ходе недавнего исследования, результаты которого были опубликованы 3 ноября в издании Journal of the American Heart Association, учёные определили, что бессонница является одним из факторов риска мозгового кровотечения из-за разрыва аневризмы. Среди подобных факторов также отмечают курение и повышенное давление.
Группа исследователей стремилась в ходе анализа данных выявить факторы, которые способствуют образованию аневризмы или кровоизлиянию из-за её разрыва. Прежде всего, было изучено влияние на указанные процессы курения, высокого кровяного давления, а также связь между аневризмами и сном, кофе, физической активностью, индексом массы тела, давлением, уровнем сахара, холестерина, диабетом 2 типа, нарушением функции почек, хроническим воспалением.
Кроме того, учёные использовали данные нескольких полногеномных ассоциативных исследований. 6300 случаев внутричерепной аневризмы и почти 4200 случаев аневризматического субарахноидального кровоизлияния сравнивались с более чем 59 500 контрольными случаями для выявления генетической предрасположенности к образованию аневризм.
Оказалось, что генетическая предрасположенность к бессоннице увеличивает риск кровоизлияния и образования аневризмы на 24 процента. Что касается курильщиков, то у них вероятность образования аневризмы была в три раза выше, чем у некурящих. Также в три раза увеличивался риск развития аневризмы при повышении диастолического (нижнего) артериального давления на каждые 10 мм рт. ст. А вот повышенный ИМТ (индекс массы тела) и высокий уровень триглицеридов не повлияли на развитие аневризмы или вероятность кровоизлияния в мозг.