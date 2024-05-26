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Фитнес и здоровье
Опубликовано 26 мая 2024, 14:15
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Бессонница оказалась связана с плохой работой щитовидной железы

Проверьте себя
Гиперактивность или гипофункция щитовидной железы в Польше встречаются у миллионов людей. Среди них значительная часть — это женщины. Признаки же проблем с этим органом могут быть разные. Например, среди них есть бессонница.
Бессонница оказалась связана с плохой работой щитовидной железы
© iStock

Основная работа щитовидной железы заключается в выработке гормонов тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3). Они оказывают влияние на различные процессы в организме человека. Например, регулируют метаболизм, кровяное давление, температуру тела, работу нервной системы, включая головной мозг.

Вот какие ещё признаки указывают на то, что со щитовидной железой что-то не так.

Выпадение волос. При избытке гормонов щитовидки волосы быстрее выпадают, они также не могут получить все необходимые питательные вещества и становятся слабыми.

Бесплодие либо выкидыши. Низкий уровень гормонов щитовидной железы нарушает овуляцию и повышает риск выкидыша.

Чрезмерное потоотделение. При избытке гормонов щитовидной железы стимулируется обмен веществ и нервная система. Это может привести к повышенной активности потовых желез.

Бессонница оказалась связана с плохой работой щитовидной железы
© Depositphotos.com / AndrewLozovyi

Неожиданное увеличение веса. При гипофункции щитовидной железы замедляется метаболизм, что приводит к набору веса.

Внезапное снижение веса. Это может указывать на проблемы с щитовидкой. При гиперактивности этого органа увеличивается потребление калорий.

Бессонница. Она возникает при высоком уровне гормонов Т3 и Т4. Они ускоряют обмен веществ, стимулируют нервную систему. Это приводит к трудностям с засыпанием, а также с поддержанием непрерывности сна. Избыток гормонов стимулирует работу нервной системы, из-за чего человек сталкивается с тревогой, гиперактивностью, беспокойством. Это также мешает расслабиться и погрузиться в спокойный сон.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:ИноСМИ
Автор:Валерия Филимонова
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