Бессонница оказалась связана с плохой работой щитовидной железы

Основная работа щитовидной железы заключается в выработке гормонов тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3). Они оказывают влияние на различные процессы в организме человека. Например, регулируют метаболизм, кровяное давление, температуру тела, работу нервной системы, включая головной мозг.

Вот какие ещё признаки указывают на то, что со щитовидной железой что-то не так.

Выпадение волос. При избытке гормонов щитовидки волосы быстрее выпадают, они также не могут получить все необходимые питательные вещества и становятся слабыми.

Бесплодие либо выкидыши. Низкий уровень гормонов щитовидной железы нарушает овуляцию и повышает риск выкидыша.

Чрезмерное потоотделение. При избытке гормонов щитовидной железы стимулируется обмен веществ и нервная система. Это может привести к повышенной активности потовых желез.