Бессонница оказалась связана с плохой работой щитовидной железы

Бессонница оказалась связана с плохой работой щитовидной железыПроверьте себя
Основная работа щитовидной железы заключается в выработке гормонов тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3). Они оказывают влияние на различные процессы в организме человека. Например, регулируют метаболизм, кровяное давление, температуру тела, работу нервной системы, включая головной мозг.
Вот какие ещё признаки указывают на то, что со щитовидной железой что-то не так.
Выпадение волос. При избытке гормонов щитовидки волосы быстрее выпадают, они также не могут получить все необходимые питательные вещества и становятся слабыми.
Бесплодие либо выкидыши. Низкий уровень гормонов щитовидной железы нарушает овуляцию и повышает риск выкидыша.
Чрезмерное потоотделение. При избытке гормонов щитовидной железы стимулируется обмен веществ и нервная система. Это может привести к повышенной активности потовых желез.
Неожиданное увеличение веса. При гипофункции щитовидной железы замедляется метаболизм, что приводит к набору веса.
Внезапное снижение веса. Это может указывать на проблемы с щитовидкой. При гиперактивности этого органа увеличивается потребление калорий.
Бессонница. Она возникает при высоком уровне гормонов Т3 и Т4. Они ускоряют обмен веществ, стимулируют нервную систему. Это приводит к трудностям с засыпанием, а также с поддержанием непрерывности сна. Избыток гормонов стимулирует работу нервной системы, из-за чего человек сталкивается с тревогой, гиперактивностью, беспокойством. Это также мешает расслабиться и погрузиться в спокойный сон.
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