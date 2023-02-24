Без проколов кожи: Apple Watch будут контролировать уровень сахара в крови

Без проколов кожи: Apple Watch будут контролировать уровень сахара в кровиНо когда функция будет развёрнута, неясно
Источники пишут, что в последнее время Apple добилась значительного прогресса во внедрении системы мониторинга уровня глюкозы в крови в свои умные часы. По словам инсайдеров, система сейчас находится на «стадии проверки концепции».
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Главным преимуществом системы станет отсутствие необходимости делать проколы в коже для забора крови. В этой технологии используются лазеры. Система может не только помочь людям с диабетом следить за своим состоянием, но и предупредить тех, кто находится в преддиабетическом состоянии, чтобы они изменили образ жизни и предотвратили заболевание.
Проект находился в разработке в течение длительного времени, начиная с 2010 года, когда Apple приобрела стартап по мониторингу уровня глюкозы в крови RareLight. Компания отказалась комментировать текущий статус проекта. Когда именно функция появится в Apple Watch, пока неясно.