Без проколов кожи: Apple Watch будут контролировать уровень сахара в крови

Главным преимуществом системы станет отсутствие необходимости делать проколы в коже для забора крови. В этой технологии используются лазеры. Система может не только помочь людям с диабетом следить за своим состоянием, но и предупредить тех, кто находится в преддиабетическом состоянии, чтобы они изменили образ жизни и предотвратили заболевание.

Проект находился в разработке в течение длительного времени, начиная с 2010 года, когда Apple приобрела стартап по мониторингу уровня глюкозы в крови RareLight. Компания отказалась комментировать текущий статус проекта. Когда именно функция появится в Apple Watch, пока неясно.