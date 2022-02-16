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Безопасна ли назальная версия вакцины "Спутник V"Спойлер: да
Директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал безопасность назальной вакцины от COVID-19, которая была разработана в стенах их научного центра. По его словам, она абсолютно безопасна.
Ранее в СМИ появлялась информация, что назальная вакцина может нести определенный вред для организма, потому что она попадает в организм через носоглотку, которая находится достаточно близко к мозгу человека, что вызывает опасения об ее опасности для жизненно важных органов – чего не происходит при введении вакцины внутримышечно.
Александр Гинцбург же отметил, что в составе назальной вакцины "Спутник V" нет “живого вируса”, поэтому вышеупомянутый сценарий развития событий к ней не относится.
Не относится. Поскольку у нас живого вируса в вакцине нет
Александр Гинцбург
Директор НИЦ им. Гамалеи
Источник: РИА новости