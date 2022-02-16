Безопасна ли назальная версия вакцины "Спутник V"

Ранее в СМИ появлялась информация, что назальная вакцина может нести определенный вред для организма, потому что она попадает в организм через носоглотку, которая находится достаточно близко к мозгу человека, что вызывает опасения об ее опасности для жизненно важных органов – чего не происходит при введении вакцины внутримышечно.

Александр Гинцбург же отметил, что в составе назальной вакцины "Спутник V" нет “живого вируса”, поэтому вышеупомянутый сценарий развития событий к ней не относится.