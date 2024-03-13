Безопасно ли давать мелатонин детям

По словам Аарти Гровер, клинического доцента Медицинской школы Университета Тафтса и медицинского директора Центра медицины сна Медицинского центра Тафтса, мелатонин не рекомендуется принимать детям до 5 лет. Также детям в возрасте от 5 до 12 лет можно давать от 1 до 3 мг мелатонина, а подросткам — не более 5 мг.

Если переборщить с количеством мелатонина, то это может иметь побочные эффекты. Превышение рекомендованной врачом дозы может привести к сонливости в дневное время, а среди более серьёзных последствий этого — диарея, рвота, спутанность сознания, кратковременная депрессия и повышенный риск судорог.

Кроме того, если дети принимают мелатонин слишком долго, то у них может развиться толерантность к нему.

Одно исследование, в ходе которого тестировались различные марки добавок мелатонина, показало, что фактическое содержание этого в таблетках варьируется от 0% до 347% от заявленной дозировки. Только три из 25 добавок действительно содержали заявленное количество мелатонина.

В целом принимать мелатонин нужно разумно и только по рекомендации эксперта по сну.

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