Безопасно ли для здоровья хранить жидкости в пластиковых бутылках

Безопасно ли для здоровья хранить жидкости в пластиковых бутылкахВот что говорится об этом в научных исследованиях
Пластиковые ёмкости появились в конце 1950-х годов. Но о вреде пластика для здоровья специалисты заговорили гораздо позже. Так насколько безопасно что-то наливать в пластиковые бутылки и хранить в них различные жидкости?
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Большинство научных исследований демонстрируют, что пластиковые бутылки с точки зрения хранения в них пищевых жидкостей и их потребления не вредят здоровью человека. Однако всё-таки в таких бутылках лучше не хранить воду или другую жидкость долго, а ещё нельзя нагревать тару выше 60 градусов Цельсия.
В то же время об опасности пластиковых бутылок для окружающей среды специалисты говорят много.
Чтобы понять, безопасен ли тот или иной вид пластика, из которого сделана бутылка, нужно обращать внимание на маркировку. Обычно её можно найти на дне тары или бутылки.
В целом пить соки, минералку, различные напитки из пластиковых бутылок с маркировкой «1» безопасно. Но их лучше не использовать дважды для питьевых жидкостей. Связано это с тем, что хорошо промыть подобную тару не получится.
Разогревать пищу вы можете лишь в контейнерах, на которых есть маркировка «5», «PP», значок микроволновки.
Пищевые продукты ни в коем случае нельзя класть в пластиковые предметы, имеющие маркировки «3», «6».
В посудомоечной машине безопасно для здоровья будет мыть пластиковую тару для пищи исключительно с маркировками «2», «5», «7».
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