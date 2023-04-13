Безопасно ли для здоровья хранить жидкости в пластиковых бутылках

Большинство научных исследований демонстрируют, что пластиковые бутылки с точки зрения хранения в них пищевых жидкостей и их потребления не вредят здоровью человека. Однако всё-таки в таких бутылках лучше не хранить воду или другую жидкость долго, а ещё нельзя нагревать тару выше 60 градусов Цельсия.

В то же время об опасности пластиковых бутылок для окружающей среды специалисты говорят много.

Чтобы понять, безопасен ли тот или иной вид пластика, из которого сделана бутылка, нужно обращать внимание на маркировку. Обычно её можно найти на дне тары или бутылки.