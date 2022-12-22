Безопасно ли для здоровья проводить праздничные вечеринки в помещении: отвечают врачи

Совместный праздничный обед может быть безопасным, если люди будут мыть руки перед едой и не станут прикасаться к одной и той же пище (точнее, к посуде, на которой она лежит). Известно, что грипп и ковид в основном передаются воздушно-капельным путём.

Если вы чувствуете себя не очень хорошо, то будет лучше остаться дома. Также эффективным средством защиты от ковида считается вакцинация.

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