Фитнес и здоровье
11:47, 22 декабря 2022
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Безопасно ли для здоровья проводить праздничные вечеринки в помещении: отвечают врачи

Вот о чём вам нужно помнить

В последние три года праздники были омрачены у многих людей болезнями вроде ковида или гриппа. Но безопасно ли устраивать в закрытом помещении вечеринки сейчас?

Безопасно ли для здоровья проводить праздничные вечеринки в помещении: отвечают врачи

Фото: iStock

Журналисты Sacramento Bee задали несколько вопросов по поводу проведения праздников в закрытых помещениях трём калифорнийским больницам.

По электронной почте ответ прислали три врача: доктор Мэтью Элдридж, заведующий отделом инфекционных заболеваний Kaiser Permanente South Sacramento; доктор Дин Блумберг, заведующий отделением детских инфекционных заболеваний Калифорнийского университета в Дэвисе; доктор Намрита Гогия, заместитель председателя по внутренним болезням и глава отдела COVID-19 в Dignity Health.

Сейчас на улице собираться для празднования безопаснее, чем в помещении. Но если это невозможно, то проследите, чтобы помещение хорошо проветривалось. Ещё снизить риск заражения респираторными вирусными инфекциями помогут маски.

Безопасно ли для здоровья проводить праздничные вечеринки в помещении: отвечают врачи

Совместный праздничный обед может быть безопасным, если люди будут мыть руки перед едой и не станут прикасаться к одной и той же пище (точнее, к посуде, на которой она лежит). Известно, что грипп и ковид в основном передаются воздушно-капельным путём.

Если вы чувствуете себя не очень хорошо, то будет лучше остаться дома. Также эффективным средством защиты от ковида считается вакцинация.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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