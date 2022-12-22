Безопасно ли для здоровья проводить праздничные вечеринки в помещении: отвечают врачи

Безопасно ли для здоровья проводить праздничные вечеринки в помещении: отвечают врачиВот о чём вам нужно помнить
В последние три года праздники были омрачены у многих людей болезнями вроде ковида или гриппа. Но безопасно ли устраивать в закрытом помещении вечеринки сейчас?
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Журналисты Sacramento Bee задали несколько вопросов по поводу проведения праздников в закрытых помещениях трём калифорнийским больницам.
По электронной почте ответ прислали три врача: доктор Мэтью Элдридж, заведующий отделом инфекционных заболеваний Kaiser Permanente South Sacramento; доктор Дин Блумберг, заведующий отделением детских инфекционных заболеваний Калифорнийского университета в Дэвисе; доктор Намрита Гогия, заместитель председателя по внутренним болезням и глава отдела COVID-19 в Dignity Health.
Сейчас на улице собираться для празднования безопаснее, чем в помещении. Но если это невозможно, то проследите, чтобы помещение хорошо проветривалось. Ещё снизить риск заражения респираторными вирусными инфекциями помогут маски.
Совместный праздничный обед может быть безопасным, если люди будут мыть руки перед едой и не станут прикасаться к одной и той же пище (точнее, к посуде, на которой она лежит). Известно, что грипп и ковид в основном передаются воздушно-капельным путём.
Если вы чувствуете себя не очень хорошо, то будет лучше остаться дома. Также эффективным средством защиты от ковида считается вакцинация.
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