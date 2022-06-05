Безопасно ли пить кофе для похудения

Что касается питания, то нужно в один из приёмов пищи употреблять смузи из листовых овощей. Приготовить этот напиток необходимо дома.

Основные же блюда и различные перекусы должны содержать мало калорий. Помимо этого, рекомендуется отказаться от сильно обработанных продуктов: замороженных полуфабрикатов, рафинированных изделий и пр. Среди подходящих для такого варианта питания блюд - салат из жареной курицы с уксусом, жареные овощи и тофу с бурым рисом.

Известно, что кофе может помочь сбросить лишние килограммы благодаря двум преимуществам. Это снижение аппетита и улучшение метаболизма. При этом исследования демонстрируют, что действительно кофе, если выпить одну чашку до еды, может повлиять на количество съеденного. В то же время при употреблении этого напитка за 3-4,5 часа до приёма пищи он никак не повлияет на похудение.

Кофейная диета может также навредить организму. Например, при чрезмерном употреблении кофеина может подняться давление. А поскольку кофе считается мочегонным средством, частое мочеиспускание способно вывести из организма и полезные вещества. Кроме того, кофеин в больших количествах может привести к бессоннице, головной боли, депрессии, сердечному приступу, остеопорозу, высокой вероятности перелома костей.

Вместе с тем подобные диеты часто приводят к повторному набору веса. Связано это с приспособлением организма к новому количеству калорий. То есть когда вы резко уменьшаете калорийность, это замедляет обмен веществ, из-за чего вы сжигаете меньше жира. Также различные гормональные изменения могут повысить аппетит.

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