Безопасно ли сейчас снимать все ограничения, связанные с COVID-19: отвечают учёные

Безопасно ли сейчас снимать все ограничения, связанные с COVID-19: отвечают учёныеОб этом сообщает издание BBC Science Focus Magazine
По словам Палаты общин Великобритании, до 1 апреля людям с положительным тестом на ковид всё ещё будут рекомендовать оставаться дома. Позднее же их станут просто призывать более ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Юридическое же требование о самоизоляции после положительного теста отменено было 24 февраля. Но, по мнению некоторых учёных и врачей, такой подход является ошибкой.
Как отмечает вирусолог и профессор молекулярной онкологии в Уорикском университете Лоуренс Янг, снятие ограничений в любом случае приведёт к более активному распространению коронавируса. На данный момент точно неясно, каков уровень распространения инфекции. По этой причине нужно сохранять бдительность, к тому же в будущем могут возникнуть и новые варианты ковида и новые вспышки.
В целом, по мнению доктора Дэвида Стрейна, снятие всех ограничений пока что преждевременно. В больницы Англии сейчас ещё много пациентов поступает с коронавирусом. К тому же медики вновь, как и в самом начале пандемии, отправляют на самоизоляцию всех, кто находится в группе риска. К ним относятся пожилые, люди с сопутствующими заболеваниями, с болезнями почек, раком.
Также есть вероятность, что при лёгком течении ковида после снятия ограничений люди не будут относиться к болезни серьёзно. Это может привести к дальнейшему распространению вируса. Об этом сказал Джеймс Гилл, лектор Медицинской школы Уорика.
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