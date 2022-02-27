Безопасно ли сейчас снимать все ограничения, связанные с COVID-19: отвечают учёные

По словам Палаты общин Великобритании, до 1 апреля людям с положительным тестом на ковид всё ещё будут рекомендовать оставаться дома. Позднее же их станут просто призывать более ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Юридическое же требование о самоизоляции после положительного теста отменено было 24 февраля. Но, по мнению некоторых учёных и врачей, такой подход является ошибкой.

Как отмечает вирусолог и профессор молекулярной онкологии в Уорикском университете Лоуренс Янг, снятие ограничений в любом случае приведёт к более активному распространению коронавируса. На данный момент точно неясно, каков уровень распространения инфекции. По этой причине нужно сохранять бдительность, к тому же в будущем могут возникнуть и новые варианты ковида и новые вспышки.