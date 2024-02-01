Biogen прекратила выпуск препарата от Альцгеймера, который вызывал отек мозга

В среду компания объявила о прекращении действия лицензии на препарат Aduhelm и прекращении всех работ по разработке и коммерциализации. Права на Aduhelm вернутся к швейцарской биофармацевтической компании Neurimmune, которая его открыла.

Решение Biogen отказаться от Aduhelm стало результатом нескольких бурных лет, проведенных с препаратом. Первоначально он был одобрен FDA в 2021 году, несмотря на опасения по поводу его эффективности и безопасности.

Теперь компания сосредоточится на своем новом препарате для лечения болезни Альцгеймера, Leqembi. В отличие от Aduhelm, Leqembi продемонстрировал некоторые признаки эффективности в клинических испытаниях. Однако он также несет в себе значительные риски, включая ту же возможность вызвать отек мозга.

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