Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Фитнес и здоровье
Опубликовано 27 мая 2024, 08:15
1 мин.

Биолог объяснила, почему после употребления красного мяса так хочется спать

Хотя некоторые признаются, что такое мясо ухудшает их сон
Вам хочется спать после того, как поели красного мяса? Этому есть научное объяснение.
Биолог объяснила, почему после употребления красного мяса так хочется спать
© Newsweek

Одна из причин, по которой употребление красного мяса может вызвать сонливость, состоит в том, что в нём много жиров и белков. Для расщепления этих веществ нужно много энергии, поэтому вы можете чувствовать после еды усталость и вялость. При этом исследования показывают, что если перед сном съесть такое блюдо, то вам наоборот будет тяжело заснуть. Связано это с тем, что активная работа пищеварительной системы может вызвать нарушения работы естественных часов организма, апноэ во сне и кислотный рефлюкс.

Также в состав красного мяса входят аминокислоты триптофан и тирозин. Они являются предшественниками серотонина, дофамина и мелатонина — химических веществ, отвечающих за регулирование биологических часов и вызывающих сонливость.

Биолог объяснила, почему после употребления красного мяса так хочется спать
© Getty

Результаты недавнего исследования показали, что употребление мяса на самом деле снижает продолжительность и качество сна. И чем больше человек ест мяса, тем этот эффект становится сильнее. По мнению учёных, это связано с тем, что красное мясо содержит другие аминокислоты, которые конкурируют за всасывание в мозге. Из-за этого меньшее количества тирозина и триптофана преобразовываются в химические вещества, вызывающие сон.

В целом же влияние красного мяса на организм варьируется от человека к человеку. Это также может зависеть от таких факторов, как конкретный аминокислотный состав еды, режимы сна, различия в метаболизме и реакции на питательные вещества.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.