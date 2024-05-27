Биолог объяснила, почему после употребления красного мяса так хочется спать

Одна из причин, по которой употребление красного мяса может вызвать сонливость, состоит в том, что в нём много жиров и белков. Для расщепления этих веществ нужно много энергии, поэтому вы можете чувствовать после еды усталость и вялость. При этом исследования показывают, что если перед сном съесть такое блюдо, то вам наоборот будет тяжело заснуть. Связано это с тем, что активная работа пищеварительной системы может вызвать нарушения работы естественных часов организма, апноэ во сне и кислотный рефлюкс.

Также в состав красного мяса входят аминокислоты триптофан и тирозин. Они являются предшественниками серотонина, дофамина и мелатонина — химических веществ, отвечающих за регулирование биологических часов и вызывающих сонливость.