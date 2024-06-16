Биотехнологические компании попытались создать молоко без коров

Эти биотехнологические предприятия стремятся заменить коров с их молоком, предлагая решение с меньшим воздействием на окружающую среду. Однако, по данным MIT Technology Review, они сталкиваются с проблемой конкуренции с сильно субсидируемой молочной промышленностью и ее эффективным использованием побочных продуктов жизнедеятельности коров.

Заменить коровье молоко будет непросто из-за его глубокой культурной значимости и генетической адаптации человека к его перевариванию. Тем не менее, генеральный директор Alpine Bio Маги Ричани выступает за технологический сдвиг. «Выращивание 60 миллиардов животных для производства продуктов питания в год является неустойчивым. Нам нужны варианты, которые будут лучше для окружающей среды и исключат риск использования антибиотиков и болезней», — заявляет она.

Как отмечает Ричани, «соевые бобы не передают болезни человеку».