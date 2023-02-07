Биполярным расстройством страдают многие успешные люди. И вот что оно представляет собой

Широко известный симптом биполярного расстройства - это маниакальные эпизоды. Для таких периодов характерно изменение поведения и настроения в положительную сторону. То есть человек становится очень энергичным и деятельным. При этом чаще люди с биполярным расстройством сталкиваются всё-таки с депрессивными эпизодами.

Кроме того, важно осознавать, что биполярное расстройство - это психическое заболевание. Оно поражает и мужчин, и женщин в примерно равной степени: страдают от «биполярки» около 2,8% населения Соединённых Штатов. При этом почти 83% случаев характеризуются как тяжёлые.

Учёные считают, что возникает биполярное расстройство из-за нескольких факторов. В том числе из-за стресса, генетики, структуры и работы мозга.