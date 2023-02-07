Биполярным расстройством страдают многие успешные люди. И вот что оно представляет собой

Биполярным расстройством страдают многие успешные люди. И вот что оно представляет собойНаверняка вы слышали об этом заболевании
Как отмечает Альянс поддержки депрессии и биполярного расстройства, биполярное расстройство - это вовсе не слабый характер и не признак слабой личности. Оно характеризуется тем, что у человека резко меняется настроение, мышление, уровень энергии.
Фото: Salience Health
Широко известный симптом биполярного расстройства - это маниакальные эпизоды. Для таких периодов характерно изменение поведения и настроения в положительную сторону. То есть человек становится очень энергичным и деятельным. При этом чаще люди с биполярным расстройством сталкиваются всё-таки с депрессивными эпизодами.
Кроме того, важно осознавать, что биполярное расстройство - это психическое заболевание. Оно поражает и мужчин, и женщин в примерно равной степени: страдают от «биполярки» около 2,8% населения Соединённых Штатов. При этом почти 83% случаев характеризуются как тяжёлые.
Учёные считают, что возникает биполярное расстройство из-за нескольких факторов. В том числе из-за стресса, генетики, структуры и работы мозга.
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Всего существует четыре разновидности биполярного расстройства. Это биполярное расстройство I типа, биполярное расстройство II типа, циклотимическое расстройство, «другое уточненное биполярное и родственное расстройство». Последний диагноз ставится, если поведение человека не похоже на поведение при других видах биполярного расстройства, но при этом у него есть явные симптомы депрессии и мании.
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