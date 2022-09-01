Благодаря этой привычке вы станете пить меньше алкоголя

Бывает, что даже если вы понимаете вред спиртного, отказаться от очередного бокала вина или второй бутылки пива может быть тяжело. Исследователи, к счастью, выяснили, что одна простая привычка быстро сокращает количество выпитого.

Согласно результатам научной работы, опубликованной в Addiction, для того чтобы пить меньше алкоголя, нужно покупать его в небольших бутылках и разливать по маленьким бокалам. Эксперты изучили 260 домохозяйств, каждое из которых в течение 14 дней потребляло по две бутылки объёмом 750 или 375 мл. При этом одни пили вино из 350-миллиметровых бокалов, другие - из 290-миллиметровых.