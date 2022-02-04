Бледная кожа и температура — признак инфекции: почему стоит следить за цветом кожи у ребенка при болезни

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Бледная кожа и температура — признак инфекции: почему стоит следить за цветом кожи у ребенка при болезниИ чем это грозит
В эфире своей передачи врач-педиатр Евгений Комаровский попросил обращать внимание на цвет кожи ребенка во время болезни, потому что по этому признаку можно заранее выявить бактериальную инфекцию.
По его словам, если во время болезни у ребенка повысилась температура, но кожа имеет ярко розовый оттенок, то чаще всего это не опасно, “это пройдет само”, - объяснил Комаровский.
Опасаться стоит повышенной температуры и бледности кожи, потому что это сигнализирует о бактериальной инфекции, а в этом случае уже стоит обращаться к врачу, предупреждает педиатр.
В то же время врач уточнил, что данные признаки и симптомы не указывают на стопроцентное осложнение, но являются поводом обратиться к медикам и сдать нужные анализы.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: Комаровский