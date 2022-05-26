Бляшки в артериях разрушили с помощью лазера и ультразвука

Если более традиционные методы лечения, такие как стенты и баллонная ангиопластика, расширяют артерию и сжимают бляшку, то лазерная ангиопластика разрушает ее для устранения закупорки.

Генерируемая лазером тепловая энергия превращает воду в артерии в пузырьки пара, которые расширяются, разрушаются и разбивают бляшку. Поскольку для этой техники требуются мощные лазеры, она может привести к перфорации или рассечению артерии, чего ученые пытаются избежать, используя вместо этого маломощные лазеры и ультразвук.

Ученые смогли продемонстрировать это на образцах свиного брюха и образцах бляшек артерий ex vivo. Метод использует маломощный наносекундный импульсный лазер для генерации микропузырьков, а воздействие ультразвука на артерию заставляет эти микропузырьки расширяться, схлопываться и разрушать бляшку.

“При обычной лазерной ангиопластике для всего процесса кавитации требуется высокая мощность лазера, тогда как в нашей технологии меньшая мощность лазера требуется только для начала процесса кавитации”, - сказал член команды Рохит Сингх.