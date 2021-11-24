Блюда с брюссельской капустой оказались способны защитить от рака

Автор статьи предлагает три способа приготовления капусты. Так, это может быть блюдо на пару с добавлением масла, перца, чеснока, морской соли; запечённая в духовке капуста; салат из брюссельской капусты или рагу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.