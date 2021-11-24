Блюда с брюссельской капустой оказались способны защитить от рака

Блюда с брюссельской капустой оказались способны защитить от ракаОб этом сообщается на портале Food News
Брюссельская капуста содержит множество витаминов и других веществ, благотворно воздействующих на организм. Это витамин B6, C, K1, фолиевая кислота, марганец, клетчатка, холин.
Согласно научным исследованиям 2011 года, этот продукт снижает вероятность развития рака. Особенно эффективна брюссельская капуста при борьбе с раком толстой кишки, пищевода, печени, яичников, простаты, поджелудочной железы, меланомой.
Автор статьи предлагает три способа приготовления капусты. Так, это может быть блюдо на пару с добавлением масла, перца, чеснока, морской соли; запечённая в духовке капуста; салат из брюссельской капусты или рагу.
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