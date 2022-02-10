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Бобовые продукты оказались полезны для людей с диабетом

Об этом сообщает британское издание Daily Express
Эффективно контролировать сахар в крови могут помочь некоторые продукты. Среди них, например, бобовые. Подробнее - в материале.
Бобовые продукты оказались полезны для людей с диабетом

По словам экспертов портала Diabetes.co.uk, помочь контролировать уровень глюкозы пациентам с диабетом первого типа могут бобовые. Поэтому их нужно есть больше. К тому же у таких продуктов низкий гликемический индекс, а это значит, что скачков сахара они не вызовут.

Бобовые продукты оказались полезны для людей с диабетом

Также бобовые богаты белком и клетчаткой. Всё это замедляет процесс расщепления углеводов и превращения их в глюкозу. Поэтому эксперты обычно рекомендуют пациентам с диабетом не подсчитывать количество углеводов в бобовых. Правда, в этом случае есть и исключения: например, если порция действительно большая или если бобовые являются частью какого-то блюда, где также есть углеводы.

В целом по поводу вопроса о подсчёте углеводов в бобовых продуктах необходимо посоветоваться с врачом. Он сможет подсказать, как это делать правильно.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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