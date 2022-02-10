Бобовые продукты оказались полезны для людей с диабетом

Также бобовые богаты белком и клетчаткой. Всё это замедляет процесс расщепления углеводов и превращения их в глюкозу. Поэтому эксперты обычно рекомендуют пациентам с диабетом не подсчитывать количество углеводов в бобовых. Правда, в этом случае есть и исключения: например, если порция действительно большая или если бобовые являются частью какого-то блюда, где также есть углеводы.

В целом по поводу вопроса о подсчёте углеводов в бобовых продуктах необходимо посоветоваться с врачом. Он сможет подсказать, как это делать правильно.

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