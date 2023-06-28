Бодрость после утреннего кофе скорее всего вызывается не им

Бодрость после утреннего кофе скорее всего вызывается не имА эффектом плацебо
Бодрящее чувство, которое мы испытываем от утренней чашки кофе, может быть связано не столько с кофеином, сколько с самим опытом питья кофе в прошлом, говорится в недавнем исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Behavioral Neuroscience.
Исследователи обнаружили, что ритуал варки кофе и сенсорный акт его потягивания могут вызывать чувство бодрости еще до того, как кофеин начнет действовать. Участники, регулярно употребляющие кофе, прошли МРТ-сканирование после того, как выпили либо обычный кофе, либо горячую воду с таким же количеством кофеина. Хотя кофеин оказал ожидаемое воздействие на связи в мозге, опыт употребления кофе также активировал определенные области мозга, связанные с когнитивным контролем и целеустремленным поведением.
Это позволяет предположить, что для того, чтобы почувствовать себя бодрым и готовым к действию, может потребоваться не только кофеин - именно общий опыт употребления кофе обеспечивает желаемый эффект. Однако исследование не смогло подтвердить, может ли кофе без кофеина давать аналогичный эффект.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.