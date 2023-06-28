Бодрость после утреннего кофе скорее всего вызывается не им

Исследователи обнаружили, что ритуал варки кофе и сенсорный акт его потягивания могут вызывать чувство бодрости еще до того, как кофеин начнет действовать. Участники, регулярно употребляющие кофе, прошли МРТ-сканирование после того, как выпили либо обычный кофе, либо горячую воду с таким же количеством кофеина. Хотя кофеин оказал ожидаемое воздействие на связи в мозге, опыт употребления кофе также активировал определенные области мозга, связанные с когнитивным контролем и целеустремленным поведением.

Это позволяет предположить, что для того, чтобы почувствовать себя бодрым и готовым к действию, может потребоваться не только кофеин - именно общий опыт употребления кофе обеспечивает желаемый эффект. Однако исследование не смогло подтвердить, может ли кофе без кофеина давать аналогичный эффект.

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