Боль в ногах у женщины оказалась симптомом паразита, который двигался к её мозгу

Через неделю она стала путаться и дезориентироваться, в результате чего ее партнер отвез ее в Массачусетскую больницу общего профиля. Там врачи изучили ее недавнюю историю путешествий, которая включала поездки в Таиланд, Японию и на Гавайи, где она ела суши и салаты. Спинномозговая пункция выявила большое количество лейкоцитов в спинномозговой жидкости, что указывало на паразитарную инфекцию.

Врачи диагностировали у нее ангиостронгилез, вызванный Angiostrongylus cantonensis — паразитом, обитающим в улитках и слизнях. Человек может заразиться, съев зараженные сырые овощи, морепродукты или недожаренных улиток. Паразит проникает в нервную систему, вызывая боль, спутанность сознания и даже неврологические проблемы.

Женщину лечили в течение двух недель. К счастью, она выздоровела и была выписана из больницы.

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