Более половины случаев оспы ошибочны, показало исследование

Эта тенденция неправильной диагностики совпадает с резким снижением числа случаев заболевания ветряной оспой благодаря повсеместной вакцинации. До введения вакцины в 1995 году в США ежегодно регистрировались миллионы случаев заболевания ветряной оспой. Сегодня это число сократилось до менее чем 150 000 случаев в год. Хотя это и является победой, похоже, что навыки врачей по диагностике ветряной оспы могли устареть. Исследование подчеркивает ненадежность диагностики, основанной только на симптомах. При меньшем количестве случаев медицинские работники могут с трудом отличать ветряную оспу от других высыпаний, вызванных вирусами, такими как энтеровирус (ответственный за некоторые виды сыпи) или вирус простого герпеса 1 (простудные болячки).

Исследование подчеркивает важность расширения лабораторных исследований при подозрении на ветряную оспу. Департамент здравоохранения Миннесоты активно продвигает этот подход, понимая, что точный диагноз имеет решающее значение для правильного лечения и контроля инфекции.

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