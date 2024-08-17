Более смертоносный штамм: почему стоит следить за новой вспышкой оспы обезьян

С января было зарегистрировано более 15 000 случаев заболевания и 461 смертельный случай, которые распространились из эндемичных регионов, таких как Демократическая Республика Конго (ДРК), в 13 других африканских стран, включая Руанду, Кению, Бурунди и Уганду.

В отличие от глобальной вспышки 2022 года, которая в основном была локализована среди “нетрадиционных” мужчин и характеризовалась более низким уровнем смертности, новая эпидемия вызвана более смертоносным вариантом, clade 1. Этот штамм в 10 раз смертоноснее и представляет теперь повышенный риск для уязвимых групп населения, включая детей, беременных женщин и людей с ослабленной иммунной системой.

Эксперты по инфекционным заболеваниям, такие как Богума Титанджи из Университета Эмори и Жан Начега из Питтсбургского университета, критикуют глобальные меры реагирования за то, что они сфокусированы на демографической вспышке 2022 года, игнорируя при этом текущий всплеск в Африке. Распространение нового штамма, судя по всему, началось в ДРК, а затем переместилось в соседние страны и теперь затрагивает более широкие слои населения. Так, в Швеции был диагностирован первый случай заражения оспой обезьян.

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