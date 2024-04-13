Болезнь Паркинсона может возникать из-за токсинов окружающей среды

Предыдущие исследования предполагали, что болезнь Паркинсона может начинаться либо в обонятельном центре мозга, либо в кишечнике. Новое исследование объединяет эти идеи, предлагая, что вдыхаемые токсины, такие как пестициды, способствуют модели «сначала мозг». И наоборот, токсины, попавшие в организм из загрязненной пищи или воды, могут запустить модель «сначала тело».

В исследовании выделены конкретные экологические токсины как потенциальные виновники, в том числе: химикаты для химчисток, средство для уничтожения сорняков, загрязнение воздуха (выхлопы машин).

Предполагается, что эти токсины провоцируют образование альфа-синуклеина — белка, который скапливается в мозге, вызывая симптомы болезни Паркинсона. Авторы исследования предполагают, что место проникновения токсинов может влиять на форму болезни Паркинсона.

Авторы считают, что эти модели могут помочь ученым связать конкретные воздействия окружающей среды с конкретными формами болезни Паркинсона. Они также предполагают, что эти модели могут быть применимы к другим заболеваниям мозга.

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