Болезнь Тея - Сакса впервые начали лечить при помощи генной терапии

Что касается результатов лечения детей, то они положительные. Первому ребёнку на момент прохождения терапии было 2,5 года. Через три месяца после терапии у него улучшился мышечный контроль, он мог уже фокусировать взгляд на объектах. Сейчас этому ребёнку уже пять лет и он находится в стабильном состоянии, приступов у него за всё время, прошедшее после лечения, тоже не возникало.

Второй ребёнок получил лечение в семь месяцев. Спустя три месяца после этого его мозг стал развиваться гораздо лучше. Сейчас, в два года, он также с приступами не сталкивается.

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