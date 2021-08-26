Болезни дёсен в три раза увеличивают риск смерти от COVID-19

При запущенной форме пародонтита в организме вырабатывается большое число клеток, которые проникают в лёгкие и ускоряют течение болезни. Симптомы в этом случае такие: затруднённое дыхание, прогрессирование пневмонии. В итоге заболевание может привести к смерти.

Ранее исследования подтвердили, что на вероятность возникновения у человека тяжёлой формы коронавируса влияет диабет и респираторный заболевания. В этом случае риск увеличивается в два раза.

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