Болезни дёсен в три раза увеличивают риск смерти от COVID-19

Болезни дёсен в три раза увеличивают риск смерти от COVID-19Это демонстрируют результаты одного из последних исследований
По словам корреспондента, крайне опасной болезнью при коронавирусе является пародонтит. При этом заболевании дёсен увеличивается вероятность госпитализации, а если оно в запущенной форме, то и смерти от коронавирусной инфекции.
При запущенной форме пародонтита в организме вырабатывается большое число клеток, которые проникают в лёгкие и ускоряют течение болезни. Симптомы в этом случае такие: затруднённое дыхание, прогрессирование пневмонии. В итоге заболевание может привести к смерти.
Ранее исследования подтвердили, что на вероятность возникновения у человека тяжёлой формы коронавируса влияет диабет и респираторный заболевания. В этом случае риск увеличивается в два раза.
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