Болезни сердца в юности оказались причиной плохого здоровья мозга в будущем

"Наше исследование показало, что сердечно-сосудистые события в более раннем возрасте связаны с ухудшением познания, ускоренным снижением когнитивных способностей и плохим здоровьем мозга в среднем возрасте", - сказал автор исследования Сяцин Цзян.

В исследовании приняли участие 3 146 человек. В начале исследования участникам было от 18 до 30 лет, и за ними наблюдали в течение 30 лет. К концу исследования их средний возраст составлял 55 лет.

Из общего числа участников у 147, или 5%, были диагностированы ранние сердечно-сосудистые заболевания: ишемическая болезнь сердца, инсульт, застойная сердечная недостаточность и не только.

После наблюдения в течение трех десятилетий участники прошли пять когнитивных тестов. Тесты измеряли навыки мышления и памяти, включая глобальное познание, скорость обработки информации, исполнительную функцию, отсроченную вербальную память и беглость речи. Исследователи обнаружили, что люди с ранними сердечно-сосудистыми заболеваниями показали худшие результаты по всем тестам.

"Наше исследование показывает, что 20-30-е годы жизни человека являются решающим периодом для того, чтобы начать защищать здоровье мозга с помощью профилактики и вмешательства при сердечно-сосудистых заболеваниях", - сказал Цзян.

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