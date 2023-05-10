Болит голова? А вы давно пили воду?В этом может скрываться причина болей
По мнению невролога Павла Хорошева, головные боли могут быть спровоцированы недостаточным питанием мозга, вызванным обезвоживанием.
Хорошев подчеркнул важность правильного приема воды, заявив, что употребление полулитра или даже полутора литров воды в день является недостаточным.
Недостаточное количество воды приводит к повышению вязкости крови и снижению кровотока, в результате чего мозг и другие ткани недополучают кислород и питательные вещества, что может привести к срабатыванию болевых рецепторов.
Для облегчения головной боли Хорошев рекомендует увеличить потребление воды, чтобы мозг вовремя получал необходимые элементы. В среднем он советует употреблять от двух до двух с половиной литров воды в день зимой и не менее двух с половиной литров летом.
Однако невролог подчеркивает, что только врач может точно диагностировать причину головной боли пациента. Необходимо обратиться к специалисту для правильной оценки и лечения.
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