Болит голова? А вы давно пили воду?

Хорошев подчеркнул важность правильного приема воды, заявив, что употребление полулитра или даже полутора литров воды в день является недостаточным.

Недостаточное количество воды приводит к повышению вязкости крови и снижению кровотока, в результате чего мозг и другие ткани недополучают кислород и питательные вещества, что может привести к срабатыванию болевых рецепторов.

Для облегчения головной боли Хорошев рекомендует увеличить потребление воды, чтобы мозг вовремя получал необходимые элементы. В среднем он советует употреблять от двух до двух с половиной литров воды в день зимой и не менее двух с половиной литров летом.

Однако невролог подчеркивает, что только врач может точно диагностировать причину головной боли пациента. Необходимо обратиться к специалисту для правильной оценки и лечения.

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