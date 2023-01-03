Болит голова? Вот как от этого избавиться без лекарств

Болит голова? Вот как от этого избавиться без лекарствОбязательно попробуйте эти методы
Если вы принимаете обезболивающие чаще одного раза в неделю, то ваш мозг может привыкнуть к их эффекту. И в какой-то момент таблетки вам перестанут помогать. Поэтому от головной боли сначала стоит попробовать избавиться другими способами.
Фото: Illawarra Medical Centre
Специалист-невролог Дерья Улудюз рассказала, какие методы вам могут помочь при головной боли. Так вы избавитесь от проблемы без лекарств.
Прикладывание льда к вискам. Этот способ будет эффективным, если у вас боль связана с мигренью. Когда вы прикладываете к вискам лёд, сосуды головного мозга сужаются. Это помогает избавиться от боли. Правда, если боль у вас вызвана напряжением, то прикладывать стоит горячий компресс.
Солнцезащитные очки. Свет тоже может провоцировать появление головной боли. Поэтому полезно будет на солнце носить тёмные очки, а дома заменить лампы белого цвета на жёлтые.
Обвязывание головы. Как и при прикладывании компресса, в этом случае сужаются сосуды и уменьшается боль.
Сон. При избытке либо недостатке сна вы можете столкнуться с головной болью.
Кофе. Кофеин поможет сузить сосуды и облегчить боль. Но если вы станете в день употреблять более 300 мг кофеина, то голова у вас станет болеть уже из-за нехватки этого вещества. Максимум стоит пить 150 мг кофеина в сутки.
Массаж. Но у 20-30 % людей он только усилит боль, а у 70 % - уменьшит. Считается, что эффективнее всего массировать 10 минут точки в области висков, между бровями и корнем носа, середину лба между бровями, затылок слева и справа.
Избавление от шума. Спокойная обстановка точно уменьшит боль.
Прогулка на свежем воздухе. Особенно эффективна она будет, если вы при этом станете регулярно делать физические упражнения.
Вода. Головная боль вполне может сигнализировать о нехватке воды.
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