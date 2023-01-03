Болит голова? Вот как от этого избавиться без лекарств

Кофе. Кофеин поможет сузить сосуды и облегчить боль. Но если вы станете в день употреблять более 300 мг кофеина, то голова у вас станет болеть уже из-за нехватки этого вещества. Максимум стоит пить 150 мг кофеина в сутки.

Массаж. Но у 20-30 % людей он только усилит боль, а у 70 % - уменьшит. Считается, что эффективнее всего массировать 10 минут точки в области висков, между бровями и корнем носа, середину лба между бровями, затылок слева и справа.

Избавление от шума. Спокойная обстановка точно уменьшит боль.

Прогулка на свежем воздухе. Особенно эффективна она будет, если вы при этом станете регулярно делать физические упражнения.