Болит плечо? Возможно, у вас эти болезни

Если у вас болит плечо, то это может указывать на несколько состояний. Среди них - артрит, тендинит, разрыв вращательной манжеты плеча, нестабильность плеча.

В любом случае вам стоит с этой проблемой сходить к специалисту. Скорее всего, при первом приёме у вас спросят об истории болезни, вас осмотрят. Возможно, также назначат рентген. Иногда может потребоваться проведение дополнительных процедур: например, МРТ.