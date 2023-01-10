Болит плечо? Возможно, у вас эти болезни

Болит плечо? Возможно, у вас эти болезниПроверьте себя
Если вы потираете плечо после того, как взяли с полки кружку или залезли в машину, то вы не одиноки. Миллионы жителей Америки, особенно в возрасте за 60, страдают от боли в плече. И такая боль может быть симптомом определённых состояний.
Фото: Cleveland Clinic
Если у вас болит плечо, то это может указывать на несколько состояний. Среди них - артрит, тендинит, разрыв вращательной манжеты плеча, нестабильность плеча.
В любом случае вам стоит с этой проблемой сходить к специалисту. Скорее всего, при первом приёме у вас спросят об истории болезни, вас осмотрят. Возможно, также назначат рентген. Иногда может потребоваться проведение дополнительных процедур: например, МРТ.
Есть несколько вариантов лечения боли в плече. Первым делом вам могут порекомендовать принимать безрецептурные противовоспалительные препараты, дать отдых руке или плечу, приложить к плечу лёд, подкорректировать занятия таким образом, чтобы в дальнейшем избежать травм, заниматься лечебной физкультурой, сделать уколы стероидов.
В некоторых случаях ортопед может посоветовать сделать операцию. Например, при разрыве вращательной манжеты плеча.
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