Больше россиян стали верить в искусственное происхождение коронавируса

61% опрошенных заявил, что COVID-19 был создан в лаборатории. По сравнению с прошлым годом, идея об искусственном происхождении коронавируса стала более популярной. Лишь 13% респондентов сегодня не сомневаются, что вирус передался человеку от летучих мышей.

В основном, конспирологических теорий о происхождении коронавируса придерживаются респонденты старше 45 лет и «антиваксеры».