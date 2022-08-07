Больше россиян стали верить в искусственное происхождение коронавируса

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Больше россиян стали верить в искусственное происхождение коронавирусаХоть COVID-19 уже никому и не интересен, опросы на тему продолжаются
Портал SuperJob поделился результатами опроса россиян по поводу происхождения коронавируса. Ранее Минобороны РФ допустило причастность США к появлению COVID-19, и, как оказалось, теперь больше россиян стали верить в гипотезу, которая считается маргинальной в научных кругах.
61% опрошенных заявил, что COVID-19 был создан в лаборатории. По сравнению с прошлым годом, идея об искусственном происхождении коронавируса стала более популярной. Лишь 13% респондентов сегодня не сомневаются, что вирус передался человеку от летучих мышей.
В основном, конспирологических теорий о происхождении коронавируса придерживаются респонденты старше 45 лет и «антиваксеры».