Ключевым показателем, использованным в этом исследовании, была «образовательная мобильность», под которой понимается разница в уровне образования между человеком и его родителями. Участники, достигшие более высокого уровня образования по сравнению со своими родителями (восходящая мобильность), демонстрировали более медленные темпы старения, согласно эпигенетическим часам DunedinPACE, являющимся маркером биологического возраста.

Это замедление старения привело к снижению риска смертности примерно на 10%. Исследование также выявило аналогичные закономерности в семьях: братья и сестры, достигшие более высокого уровня образования, демонстрировали более медленные темпы старения по сравнению со своими менее образованными братьями и сестрами.

Исследователи считают, что эта связь может объясняться различными преимуществами, связанными с образованием. Высшее образование может привести к более «здоровому поведению», доступу к медицинским ресурсам и, возможно, к снижению уровня стресса — все это факторы, которые могут повлиять на биологическое старение.

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